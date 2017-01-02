Десять человек были эвакуированы из горящего дома в центре Екатеринбурга

Публикации за 02.01.17

В самом центре Екатеринбурга, на улице Якова Свердлова, сегодня утром случился пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, в 09:05 загорелась квартира, расположенная на девятом этаже 12-этажного жилого дома.

Пожарные проникли в горящую квартиру через балкон. Тушение пожара осложнялось очень высокой температурой. По предварительной информации, площадь пожара составила 50 кв.м. Из подъезда эвакуированы по лестничным маршам 10 человек. На месте работали пожарно-спасательные подразделения: 10 единиц техники и 27 человек личного состава. По предварительной информации пострадавших нет.

В 10:25 огонь был локализован, в 10:26 открытое горение ликвидировано. На данный момент идёт проливка и разбор сгоревших конструкций.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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