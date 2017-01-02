Рождественская классика, джаз и хип-хоп, битва снеговиков и гонка на собачьих упряжках (ФОТО) / Новогодний WEEKEND в Екатеринбурге

Публикации за 02.01.17

Екатеринбург продолжает отмечать Новый год и Рождество. С сегодняшнего дня работают почти все театры, где можно посмотреть уморительные комедии и поднимающие настроение мюзиклы. В филармонии подготовили разнообразную программу на все каникулы – от классики до барабанов. В одном из районов пройдет фестиваль снеговиков, в другом – гонки на собачьих упряжках. Лучшие события этой недели – в обзоре NDNews.ru.

Классика и барабаны в Филармонии

Со 2 января в Свердловской филармонии стартуют ежедневные праздничные концерты за столиком. Например, 2 и 3 января гостей порадует группа Elena et les Garcons («Элена и ребята») – это истории о легендарном Париже, сказки о любви и романтике, рассказанные с помощью великих песен французского шансона. 4 и 5 января состоится новогоднее шоу барабанов: выступят вокальный ансамбль Voice-band и шоу барабанщиков «Чувство ритма». 6 января – зимний вечер с Большим оркестром. 7 и 8 января – специальная программа к Рождеству.

Полную афишу концертов за столиками на каникулы можно посмотреть на сайте филармонии.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 1250 рублей.

Новогодние каникулы в клубе EverJazz

Клуб EverJazz будет работать все новогодние каникулы. Каждый день для гостей – один или два концерта от лучших резидентов, которые исполнят джазовую классику и рождественские хиты. 2 января можно послушать джаз-регии и латиноамериканскую музыку от группы Larrypop Lorry, 3 января – новогодние песни в исполнении квартета Сергея Проня и вокалистки Анастасии Гаевой, 4 января – музыку Фрэнка Синатры и так далее. В программах выступлений – в основном хиты мирового джазового репертуара, новогодние и рождественские песни в новых аранжировках и многое другое. Полная афиша событий есть на сайте клуба.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: от 400 рублей.

Театры Екатеринбурга показывают комедии и мюзиклы

Театры Екатеринбурга также начнут работать со 2 января. Днем там проходят всевозможные утренники и сказки для детей. По вечерам будут показывать взрослый репертуар – в основном комедии и мюзиклы. Например, 2 января в «Коляда-театре» покажут комедию «Скрипка, бубен и утюг», в Оперном – «Кармен», в Музкомедии – мюзикл «Черт и девственница». За новогодние каникулы можно пересмотреть почти весь популярный репертуар екатеринбургских театров – от классики до постановок по современным пьесам.

Место проведения: театры города

Вход: от 100 рублей.

Паркур-шоу «СуперГерои»

2 и 3 января в ЦК «Урал» покажут шоу «СуперГерои». Это мировое акробатическое паркур-представление компании Bankai Organization – хэдлайнеров «Comicon Dubai – 2015», участников открытия Олимпийских Игр «Сочи-2014». Проект разрабатывался, учитывая предпочтения современных детей – начиная от подбора персонажей и сценического контента такого как, паркур, акробатика, брейк-данс, спецэффекты и заканчивая реалистичным дизайном костюмов, созданных по официальным эскизам из фильмов. Команда привлекла лучших акробатов-каскадеров, которые готовили всю трюковую хореографию шоу.

Передовые световые и 3d-mapping технологии, невообразимые трюки Спайдермена в воздухе, хитроумные ловушки Джокера, неизмеримая сила Супермена и изящная грация Женщины-кошки, всё для того, чтобы полностью погрузиться в удивительный и яркий мир рисованных историй всей семьей.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 500-1000 рублей.

Концерт Ek-Playaz в Екатеринбурге

3 января в 22:00 в клубе Lynch ветераны уральского рэпа выступят с новогодним концертом. В праздничной программе вы услышите как старые, так и новые треки с альбома, который коллектив собирается представить уже весной. Так что предстоящий концерт смело можно считать маленькой репетицией большой презентации. За вертушками Dj Wide, на видеоинсталляциях Пит-Столкусбит. Поддержат «Эких» в эту ночь молодые таланты – Олег ONline, Бразис и Lovanda – не дадут вам заскучать, не подкачают, а раскачают.

Начнет мероприятие DJ Wide – непревзойденный мастер и знаток хип-хопа во всех его проявлениях. После выступления артистов, эстафету подхватит Dj Fantastic Fresh – редко кому удается слушать его сэт, не приплясывая, что было доказано не одну сотню раз.

Место проведения: клуб Lynch (ул. Толмачева, 12)

Вход: 300 рублей.

Блюзовая среда с Blues Doctors

4 января в 20:00 в «Доме печати» пройдет блюзовая среда. «Мы уверены: Новый год и Рождество – самое время для волшебства, подарков и, конечно же, самых удивительных историй, которые только могут с нами произойти. И вот, после того, как все истории случатся, и 2017й окончательно вступит в свои права, мы с радостью пригласим вас на специальный новогодний концерт Merry Christmas, baby! в нашем лофте! Для этого вечера Владимир Демьянов и Blues Doctors приготовили специальную программу из лучших новогодних песен. И правильно сделали!», – приглашают организаторы в «Дом печати».

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: свободный.

Фестиваль снеговиков в Солнечном

5 января в 12 часов в районе Солнечный состоится первый Фестиваль снеговиков. Это мероприятие для тех, кто не хочет сидеть дома в новогодние каникулы и готов весело провести время с семьей и друзьями. Можно будет слепить и украсить снеговиков, поучаствовать в активных конкурсах, угоститься глинтвейном и горячими пирожками. Среди десятков снеговиков, которых слепят жители и гости района, независимое жюри определит лучших, а их авторы получат призы. Организаторами – генеральным застройщиком района Солнечный компанией «Форум-групп» – предусмотрено два десятка призов для участников.

Организаторы представят участникам весь необходимый инвентарь – формы для лепки, диспенсеры с водой, лопатки, мастерки. А также всё, чтобы снеговик выглядел нарядно и празднично – ведёрко, шарф и, конечно, морковка.

Место проведения: район Солнечный, ул. Счастливая. Добраться до Солнечного можно на маршрутном автобусе 077.

Вход: свободный.

Хип-хоп фестиваль «Все из Екб»

6 января в 19 часов в «Доме печати» пройдет хип-хоп фестиваль «Все из Екб». На сцене в четвертый раз соберутся самые яркие рэп-представители Екатеринбурга:

9 Грамм, Багз & Майк, Восточный Округ, Леша Маэстро, Gipsy King, Erick Morales, Белая Кость, Кипа Баса, Промзона, Slash, Playback Flava, Ponimanie Clan.

Ваш ждет эйфорическое лайв-шоу от наших диджеев: Dj Wide, Johny Bongzilla, Dj Wonder K.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: 600 рублей.

Рождественский народный концерт

7 января в 17:00 в Уральском центре народного искусства состоится Рождественский концерт. Эта программа Уральского хора посвящена одному из самых светлых христианских праздников – Рождеству. Артисты представят публике новые театрализованные сцены, воссоздающие особую праздничную атмосферу деревенских гуляний.

В первом отделении зрители познакомятся с народными традициями празднования Святок.

«Вспомним, как увлеченно гадали, как веселились и колядовали на Руси. А какое Рождество без ряженых, которые и частушки споют, и станцуют, и загадки загадают!

А главное – в этом Рождественском концерте наши зрители впервые увидят представление с настоящим вертепом и куклами. Во втором отделении в исполнении артистов прозвучат русские народные и авторские песни о Рождестве, зиме и Новом годе», – рассказали в центре.

Место проведения: Уральский центр народного искусства (пр. Космонавтов, 23)

Вход: от 350 рублей.

Поэтический «Альманах» – в Ельцин-Центре

7 января в 18:00 в кинозале Ельцин Центра пройдет поэтический «Альманах – 2017»: вечер поэзии с участием Михаила Айзенберга, Сергея Гандлевского, Юлия Гуголева, Виктора Коваля, Льва Рубинштейна. После выступления публика будет иметь возможность обсудить услышанное.

Во второй половине восьмидесятых годов в Москве почти случайно образовалась группа «неофициальных» поэтов, которых не публиковал ни один советский журнал, не говоря об издании книг. Несмотря на видимую случайность, в этой группе объединились сильные авторы и большинство имен со временем стало мощным явлением в отечественной словесности, хотя и с разной степенью публичной известности. Это Лев Рубинштейн, Тимур Кибиров, Дмитрий Пригов, Сергей Гандлевский, Михаил Айзенберг, Виктор Коваль, Андрей Липский, Денис Новиков, объединившиеся тогда под простой вывеской «Альманах». Позднее к ним присоединился Юлий Гуголев.

С тех пор почти каждый из этих поэтов стал самостоятельным значительным явлением в поэтической жизни страны. В эпоху мультимедиа и интернета их книги раскупаются поклонниками поэзии, на их выступления собираются сотни верных поклонников и совсем молодых людей.

Ельцин Центр решил вновь объединить поэтов на своей сцене в поэтическом спектакле «Альманах – 2017».

Место проведения: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 300 рублей.

Рождественский бал в традициях XIX века

7 января в 17:00 в ЦК «Верх-Исетский» устроят бал. Тематическое январское событие будет посвящено сразу двум главным зимним праздникам: Новому году и волшебному Рождеству. Танцевальный вечер пройдет в колонном зале. И если в прошлый раз участники открытого городского бала чествовали Петра Чайковского, то в январе екатеринбуржцев ждут на бал-маскарад.

К слову, концепция будущего мероприятия осталась неизменной – на танцевальный вечер приглашаются все желающие, в том числе и горожане, которые никогда не имели отношения к историческим танцам. Хореографические приемы будут разучиваться прямо на балу. Что касается программы проекта, то основу ее составят социальные танцы XIX века: вальсы, полонезы, котильоны, польки, галопы. Особенность перечисленных направлений в том, что главное в них – не хореография, а общение, взаимодействие, обмен положительными эмоциями между танцующими.

Дресс-код останется прежним, как и для первого бала. Дам ждут в длинных современных вечерних платьях и в обуви без каблуков, а кавалеров – в современных вечерних костюмах или в брюках и рубашках. В этот раз к образу обязательно добавляются маска.

Также в насыщенной программе вечера: праздничная фотозона, погружение в правила светского этикета, концертная программа, бальные игры, поздравления у красавицы-елки и многое другое.

Место проведения: ЦК «Верх-Исетский» (площадь Субботников, 3)

Вход: от 500 рублей.

Рождественские оперные арии – в театре

7 и 8 января в 18:00 Екатеринбургский театр оперы и балета приглашает зрителей погрузиться в атмосферу зимнего торжества: музыкальная феерия и симфония сказочных звуков ждут вас на Рождественских концертах.

В концерте принимают участие ведущие солисты оперы. В Рождественских концертах прозвучат такие шедевры классической музыки, как Ария Калафа из оперы «Турандот» Дж. Пуччини, Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини, Хабанера из оперы «Кармен» Ж. Бизе, Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, Дуэт Мими и Рудольфа из оперы «Богема» Дж. Пуччини, Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» К. Сен-Санса и другие.

Подарком для зрителей станут редко исполняемые на оперной сцене произведения, среди них Ария Линды из оперы «Линда ди Шамуни» Г. Доницетти, Дуэт Надира и Зурги из оперы «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, Ария Цербинетты из оперы «Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса, Дуэт «Рассвет» П.И. Чайковского, Ария Гения холода из оперы «Король Артур» Г. Перселла и другие.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 300 рублей.

Гонки на хаски

7 и 8 января в 12 часов в спортивном клубе «Динамо» на Уктусе можно посмотреть на соревнования по собачьим бегам «Северное сияние». Соревнования проводятся в соответствии с правилами клуба северных ездовых собак «Хей-хей» и на базе правил IFSS. Вы познакомитесь с красивыми, добрыми и пушистыми собаками северной породы, сможете с ними сфотографироваться и увидеть настоящее состязание, в котором человек и собака – напарники. Скорость, боевой дух, адреналин – вот что чувствуют все участники (и люди и собаки) на таких мероприятиях.

Для зрителей и болельщиков будет работать фотозона с Дедом Морозом и милыми северными хаски, можно будет принять участие в веселых конкурсах. Будет организовано горячее питание для зрителей.

Место проведения: спортивно-лыжный клуб «Динамо» (ул. Зимняя, 22)

Вход: свободный.

IV фестиваль блюзовой музыки EverBLUES FEST

8 января в 19.00 в клубе EverJazz уже в четвертый раз пройдет областной фестиваль блюзовой музыки EverBLUES FEST. Этим вечером на сцене сыграют четыре блюзовые команды из Екатеринбурга и области. Настоящая американская музыка, известные музыканты и прекрасная атмосфера – всем этим вы сможете насладиться в течение одного вечера. Как говорят организаторы, идея этого фестиваля – показать, каким интересным и разноплановым бывает блюз.

В этом году играют: The Travelling Orchestra, Blues Line, Free Wolves Night, Flora's Blues Band.

Как и полагается на настоящих блюзовых концертах, не обойдется без сюрпризов и специальных гостей. О них организаторы фестиваля сообщат ближе к дате проведения мероприятия.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 400 р., места за столиком – 600 р., места за vip-столиком – 700 р.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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