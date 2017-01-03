В Серове пять человек покалечились, катаясь с горки (ФОТО)

Публикации за 03.01.17

В Серове в новогодние праздники на одной из ледовых горок, залитой с нарушениями правил безопасности, травмировались несколько горожан. Как сообщает СК России по Свердловской области, информацию о травмах проверяют следователи. По данным СМИ, речь идет как минимум о пяти пострадавших, получивших ушибы, переломы, и сотрясение головного мозга.

«В ходе доследственной проверки следователем СКР будут выясняться и проверяться сразу несколько обстоятельств: действительно ли имело место травмирование посетителей ледяной горки, какова степень тяжести вреда здоровью пострадавших, будут устанавливаться и опрашиваться лица, ответственные за возведение горки», – говорится в официальном сообщении.

В ГУ МВД Свердловской области уточнили, что еще 1 января, до первых сообщений о ЧП, полицейские Серова обнаружили на горке проталину. Опасный объект закрыли, выставив ограждение. Сейчас сотрудники Серовского ОВД отрабатывают информацию, поступившую из медучреждений. С заявлениями в полицию никто не обращался.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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