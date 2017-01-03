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Екатеринбург

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Публикации за 03.01.17

В Полевском пенсионер зарезал прохожего в новогоднюю ночь и ждал пенсии, чтобы сдаться

В Полевском пенсионер зарезал прохожего в новогоднюю ночь и ждал пенсии, чтобы сдаться

Сотрудники полиции и СКР сегодня задержали мужчину, который в первые минуты нового года зарезал прохожего на глазах его жены и друзей.

Как сообщила NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина, сигнал об убийстве поступил в 1:15 1 января 2017 года. Жена погибшего 25-летнего мужчины рассказала сотрудникам полиции, что они с друзьями гуляли по городу, встретились с другой группой празднующих и вступили в перепалку. Девушка из группы оппонентов позвала на помощь друга. Тот отвел молодого человека в сторону, нанес шесть ударов ножом и скрылся.

Как сообщил руководитель следственного отдела по городу Полевскому регионального СКР Александр Гладких, следственная группа вместе с сотрудниками полиции организовала поквартирный обход близлежащих домов. Сначала вышли на знакомых подозреваемого, а затем задержали и его. Пенсионер 1952 года рождения сознался в содеянном, заявив, что хотел явиться с повинной, но сначала хотел получить пенсию. Примечательно, что раньше мужчина судимостей и иных проблем с законом не имел.

Полевской, Антон Гуськов

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