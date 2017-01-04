В Екатеринбурге помощник военного прокурора подозревается в угоне автомобиля Mercedes

Публикации за 04.01.17

В Екатеринбурге задержан помощник военного прокурора, которого подозревают в угоне автомобиля Mercedes. По информации СМИ, машина была припаркована у караоке-бара, затем после угона ее обнаружили возле детской поликлиники.

По информации Life.ru, ссылающегося на источник в правоохранительных органах, с заявлением об угоне автомобиля Mercedes S-350 в органы обратился 32-летний местный житель. По словам мужчины, машина была припаркована около караоке-бара «Ля мажор».

После розыска автомобиль был найден на парковке у поликлиники в Верх-Исетском районе. По предварительным данным, которые приводит агентство, в угоне подозревается 34-летний капитан юстиции, помощник прокурора Военной прокуратуры Центрального военного округа (ЦВО). Задержанный отказался от дачи объяснений. Расследованием занимается Военное следственное управление СК РФ по ЦВО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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