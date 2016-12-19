19 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 19.12.16

19.12.2016, понедельник

В 12:00 в Екатеринбурге в Доме Севастьянова (пр. Ленина, 35) состоится пресс-конференция, посвященная запуску в Свердловской области новой программы развития предпринимательства «Бизнес класс». Средний Урал станет первым регионом РФ, где стартует совместный проект Сбербанка и компании Google после апробации на пилотных площадках. Ожидается, что участие в пресс-конференции примут первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Наталья Ларионова, вице-президент, руководитель дирекции GR Сбербанка России Андрей Шаров, председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин, директор по маркетингу Google в России и на развивающихся рынках Дмитрий Кузнецов. Участники пресс-конференции расскажут о возможностях, которые открывает проект для уральцев, уже имеющих бизнес, и начинающих предпринимателей. Речь также пойдет о состоянии и перспективах МСП-сектора, деталях программы – сроках и траектории обучения, количестве онлайн-модулей и очных мероприятий.

В 14:00 в пресс-центре Уральского регионального центра МЧС (Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84) состоится пресс-конференция начальника Уральского регионального центра МЧС России, генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Мирошниченко. Уральские спасатели усиливают работу в зимний сезон: какие территории и объекты попали на особенный контроль? Какие меры безопасности нужно соблюдать в условиях снегопадов и резких перепадов температур? На эти и другие вопросы ответит начальник УРЦ МЧС.

В 15:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 5 этаж, зал № 9А) состоится оглашение приговора по делу об истязании и убийстве ребенка. Подсудимый – ранее судимый житель Камышловского района обвиняется в том, что неоднократно истязал свою беременную сожительницу и ее ребенка.

В 16:30 в Екатеринбурге состоится пресс-тур по новогоднему оформлению фасадов зданий объектов разных назначений и территории Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского (сбор у здания администрации города, пр. Ленина, 24а). В пресс-туре примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов. В программе тура посещение: площадки перед гостиницей «Атриум Палас отель» и специально оформленной «новогодней комнаты»; лицея № 110; ЦПКиО.

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