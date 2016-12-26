26 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 26.12.16

26.12.2016, понедельник

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурге (пр. Ленина, 24а) стартует пресс-тур, посвященный работе предприятий трамвайно-троллейбусного управления. В программе – посещение Южного трамвайного депо и Октябрьского троллейбусного парка. Спикеры: председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов, генеральный директор ТТУ Сергей Нугаев, главный инженер южного трамвайного депо Алексей Пилипенко, главный инженер Октябрьского троллейбусного депо Олег Кошкин.

В 10:45 автономная некоммерческая организация «Белая трость» (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22, подъезд 3, оф.7) проведет круглый стол в темноте «Тактильное восприятие мира». Участники обсудят вопросы, связанные с техниками использования тактильной информации в коммуникации.

12:00 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина, 35, колонный зал, вход с Почтового переулка) состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2016 года. Губернатор подведет итоги социально-экономического развития Свердловской области, выполнения установок президента России, ключевых проектов развития региона, а также поделится планами работы на будущий год и ответит на вопросы журналистов.

В 12:00 состоится заседание РЭК Свердловской области (Екатеринбург, пр. Ленина, 34). На повестке дня – утверждение предельных тарифов на проезд в муниципальном общественном транспорте. Заседание будет закрытым от прессы.

В 13:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур, посвященный пятнадцатому фестивалю ледовых скульптур, который проходит на территории ледового городка на площади 1905 года (вход с улицы 8 Марта). С журналистами готовы пообщаться заместитель директора по строительству ООО «Айс-проект 2000» Юрий Блинов, исполнительный директор Дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков и участники фестиваля.

В 14:30 в Екатеринбурге состоится торжественная приемка жилого дома для бюджетников (ул. Краснолесья, 72). На церемонию приглашены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, директор подразделения «Жилищно-строительная кооперация» АИЖК Евгений Карелов и депутат Государственной думы Сергей Бидонько.

Екатеринбург. Другие новости 25.12.16

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