Дополнение к анонсам

Публикации за 26.12.16

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам новых допинг-тестов боксера Александра Поветкина. Бой за звание «временного» чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, запланированный на 17 декабря в Екатеринбурге, был отменен. Причиной стали положительные допинг-пробы российского спортсмена.

Исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов, супервайзер Федерации профессионального бокса России Сергей Хурсанов и президент уральской ассоциации силового экстрима «Силачи Урала» Алексей Мельников расскажут о процессе сдачи Поветкиным альтернативных допинг-тестов, о новых результатах и о том, как команда боксера планирует выстраивать коммуникацию с WBC.

Екатеринбург. Другие новости 26.12.16

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