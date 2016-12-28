28 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 28.12.16

28.12.2016, среда

В 10:00 в Екатеринбурге состоится заседание Региональной энергетической комиссии (пр. Ленина, 34). В числе рассматриваемых – вопрос «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении муниципального образования «город Екатеринбург». Мероприятие будет закрытым от прессы.

В 10:30 в Екатеринбурге состоится торжественная приемка жилого дома для бюджетников (ул. Краснолесья, 72). Жильцов первого в стране многоквартирного дома, построенного с государственной поддержкой для работников бюджетной сферы, поздравит с новосельем вице-губернатор Сергей Зырянов.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная тенденциям и векторам развития рынка недвижимости в Свердловской области. Генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, президент Российской Гильдии риэлторов Татьяна Деменок и директор свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) Александр Комаров расскажут об итогах реализации программы ипотеки с господдержкой и о запланированном объеме строительства объектов недвижимости в 2017 году, а также поделятся статистическими данными по показателям реализации первичного и вторичного жилья в Свердловской области.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития безопасности дорожного движения в Свердловской области. Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Юрий Демин подведет итоги работы ГИБДД в уходящем 2016 году – расскажет о причинах ДТП с тяжелыми последствиями, о перспективах развития безопасности дорожного движения в Свердловской области в 2017 году, о правилах безопасной перевозки детей, в том числе и организованной, поделится информацией об усилении режима службы в праздничные дни.

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

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