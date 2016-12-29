29 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 29.12.16

29.12.2016, четверг

В 09:00 в Екатеринбурге начнется объезд новогодних ледовых районных городков (сбор в здании администрации города, пр. Ленина, 24а, фойе 1 этажа). В мероприятии примут участие заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начальник управления культуры Татьяна Ярошевская, начальник управления образования Екатерина Сибирцева, представители районных администраций.

В 09:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 2 этаж, зал № 1А) начнется рассмотрение апелляционной жалобы защиты и апелляционного представления прокурора на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об избрании руководителю Театра эстрады Александру Новикову меры пресечения в виде домашнего ареста. Судья: Айнсоф Татьяна Ростиславовна.

В 12:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 2 этаж, зал № 1А) состоится рассмотрение апелляционной жалобы защиты на арест бывшего заместителя министра экономики области Михаила Шилиманова. Судья: Крутько Максим Георгиевич.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие детского сада № 441 (ул. Восточная, 64а) после капитального ремонта. В мероприятии примет участие глава администрации города Александр Якоб.

В 13:30 в здании правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, конференц-зал, 21 этаж) заместитель главы региона Павел Креков впервые в истории Среднего Урала вручит медали Джослина – награды удостоились две свердловчанки, живущие с диабетом 50 лет.

В 14:00 в Екатеринбурге в ОКБ №1 (ул. Волгоградская, 185, здание стационара) на вопросы журналистов ответят врачи и пациентка Юля, которой первой в России проведена уникальная операция по удалению злокачественной опухоли на печени, не поддающейся лечению.

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж) состоится очередное заседание. В ходе заседания планируется утвердить государственную программу «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года», а также – постановление «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Также предполагается внесение изменений в постановление, касающееся программы «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года». Кроме того, в повестку заседания внесены вопросы бюджетной сферы, образования, создания правительственной комиссии по содействию обеспечению устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на территории региона, ремонта и содержания дорог регионального значения, планировки территорий для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры и другие.

В 17:00 в Екатеринбурге на площади 1905 года состоится официальное открытие центрального ледового городка. В мероприятии примет участие глава администрации города Александр Якоб. В 18:00 начнется световое шоу на здании мэрии.

В 17:00 в Доме кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) состоится церемония закрытия Года российского кино в Свердловской области. В программе: приветственное слово заместителя губернатора Павла Крекова, награждение, короткий обзор самых ярких событий Года кино, анонс кинопремьер 2017 года. Завершит церемонию показ фильма Андрея Кравчука «Викинг».

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