«Мимимишный «Интерстеллар», российское новогоднее фэнтези «Битва магов» и сказка для взрослых (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 22.12.16

Главной премьерой в прокате сегодня станет мелодрама «Пассажиры» про одиночество посреди космоса. Фильм кинокритики окрестили «мимимишным «Интерстелларом», «Спящей красавицей на «Титанике» и прочими названиями, поскольку картина получилась красивой, но не совсем убедительной и с избытком слащавых сцен. Главной российской премьерой недели станет новогоднее фэнтези «Дед Мороз. Битва магов» с Бондарчуком в роли древнего волшебника, также под Новый год выходит очередная часть «Елок». В ограниченном прокате можно посмотреть сказку для взрослых «Рыба-мечта» и семейный фильм про обезьянку «Гибби».

Одиночество в космосе – «Пассажиры»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=RTRfYDPFgrw&rel=0">Video</a> Пассажиры

Сегодня на экраны выходит фильм «Пассажиры». У проекта была долгая история: сначала сценарий долго пылился на полке, после его запуска менялись режиссеры и студии-производители. В итоге фильм снимал Мортен Тильдум. Критики окрестили получившееся «мимишним «Интерстелларом», «Спящей красавицей на «Титанике» и другими названиями, отсылающими к другим фильмам.

По сюжету космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках – жизнь и судьба всех обитателей корабля.

В ролях – Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт, кроме которых в фильме почти никто не задействован.

«Итого получилось красиво, местами излишне сопливо, местами недостаточно изобретательно и традиционно очень тупо, – жестко рубит портал «Кинокадр». – Кэп совершил уже не первый рейс, значит это как минимум 26й век. Почему всё на корабле такое... современное? 120 лет корабль летит пустым – зачем его превращать в туристический рай с фонтанами и бассейнами, пусть и выключенными? Ради недели на орбите в финале? Нельзя разбудить всех сразу на грунте? Почему на борту нет камеры погружения в сон для экипажа? Почему нет дежурных смен, бодрствующих по очереди? Ну и в конце концов, суперсистема мониторинга, которая не может отследить аварию в реакторе, а кэпа будящая только когда тот уже при смерти – эту компанию разорил бы первый же полёт, с такими кораблями.

Актёрам же, на поверку, в этой мелодраме (!) – одном из самых актёрских жанров, играть практически нечего. Да, они талантливо зыркают друг на друга, истерят, кидаются предметами, но в общем кроме одного ключевого момента им просто некуда, что называется, деть руки. И если Пратт есть Пратт, симпатяга, но не более того, то Лоуренс актриса с широким диапазоном, что неоднократно доказала, но поставь на её место в этом фильме какую-нибудь Шейлин Вудли – не изменится вообще ничего. Тут вообще всё так, поменяй в этом фильме что угодно – результат останется прежним».

Главная российская новогодняя премьера «Дед Мороз. Битва магов»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=DXUbgHWzhZ4&rel=0">Video</a> Дед Мороз. Битва магов

В российский прокат сегодня вышло сразу два новогодних фильма, но главную ставку прокатчики делают на фильм Александра Войтинского «Дед Мороз. Битва магов» – заявленный как современное фэнтези для подростков.

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. А новогодний праздник – это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит – свет или тьма.

В ролях: Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков и другие.

У фильма была мощная рекламная кампания, поэтому в кинотеатры наверняка придет много зрителей. Однако не всем «Битва магов» придется по душе. По крайней мере, первые отзывы кинопорталов – не самые лестные.

«Дорогостоящая, но нелепейшая и неудачная попытка сочетания новогоднего утренника с романтическим фэнтези в духе «Сумерек», – пишет портал Film.ru. – «Мы хотим снимать фэнтези, но пока не очень умеем это делать», – самокритично признается режиссер «Деда Мороза» Александр Войтинский, постановщик клипов группы «Звери» и фильмов «Черная молния» и «Призрак». И действительно, как только начинаешь смотреть новую картину Войтинского, понимаешь, что создатели ленты не изучили досконально жанр и не разобрали его по полочкам, чтобы снять свое «городское фэнтези» и на равных соревноваться в жанре, где не так уж много конкурентов. Вместо этого они просто навалили в «Деда Мороза» все, что только могли, и кино получилось такое же несуразное, как первый опыт неумелого сумасшедшего ученого по созданию жизни из запчастей разных животных».

Те же актеры в новых историях – «Елки 5»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=iIAzikKHNVk&rel=0">Video</a> Елки-5

Еще один новогодний российский фильм – уже пятые «Елки». В создании картины принимали участие сразу несколько режиссеров, в числе которых Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. Актеры в кадре те же, что и в предыдущих «Елках» – Сергей Светлаков, Иван Ургант и прочие.

«В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо, – говорится в анонсе картины. – Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…».

Сказочная мелодрама для взрослых «Рыба-мечта»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=IhGjvl58CIA&rel=0">Video</a> Рыба-мечта

В ограниченный прокат выходит дебютная полнометражка режиссера Антона Бильжо «Рыба-мечта». Сказку для взрослых в Екатеринбурге можно посмотреть в двух кинотеатрах: «Салют» и «Знамя».

«Питерский интеллигент Роман искал на Балтийском побережье тишины и вдохновения. А нашёл загадочную Хелену и влюбился бесповоротно. Вот только кто она – ожившая фантазия Романа или наваждение, ведущее к гибели? О чем не говорят мужчины? Куда приводят их мечты? «Рыба-мечта» – изысканная сказка для взрослых о губительной страсти. Фильм о борьбе двух начал, которые есть в каждом из нас – животного и человеческого», – гласит аннотация.

В ролях: Владимир Мишуков, Северия Янушаускайте, Максим Виторган и Андрей Бильжо.

«Рыба-мечта» – это яркое самобытное кино, снятое на стыке жанров черной комедии, сказки-фантазии и эротического триллера; современная история о том, как интеллигент из комедий Рязанова встречает русалку Андерсена», – пишет о фильме «Газета.ру».

Фильм про дружбу с обезьяной «Гибби»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=e0M_n0uPW0g&rel=0">Video</a> Гибби

Также в ограниченном прокате можно посмотреть семейный фильм Фила Горна про дружбу с обезьянкой «Гибби». Юная Кэтти много грустит и переживает по разным поводам. Она потеряла интерес к учебе и друзьям. Даже занятия любимой гимнастикой ее не радуют. Но все меняется, когда учитель Кэтти просит присмотреть за его домашним питомцем, маленькой обезьянкой Гибби.

В ролях: мартышка Кристал, Шеннон Элизабет, Пейтон Мейлер, Шелби Лион и другие.

В Екатеринбурге фильм идет в трех кинотеатрах: «Титаник Синема», «Салют» и «Знамя».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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