В Зауралье все спокойно. Кокорин рассказал Холманских о безопасности детей на дорогах

Публикации за 19.12.16

В Курганской области ужесточили требования к организаторам, перевозчикам, учреждениям образования, занимающимся организованной перевозкой детей. Об этом губернатор региона Алексей Кокорин рассказал полномочному представителю Президента РФ в УФО Игорю Холманских в ходе заседания Совета при полпреде.

Как отмечают в пресс-службе регионального кабмина, вопрос был поднят в связи с недавней трагедией, которая произошла в ХМАО. Во время встречи с губернаторами Игорь Холманских акцентировал внимание на необходимости принять дополнительные меры по повышению уровня безопасности дорожного движения при организованных перевозках групп детей автомобильным транспортом.

По словам Кокорина, помимо того, что теперь перевозчики и учреждения образования в обязательном порядке будут учитывать информацию о метеоусловиях на дорогах, существенный комплекс мер заложен отдельно для и контрольно-надзорных органов.

Также было отмечено, что ДЖТП по вине водителей автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в 2015 и текущем году на территории области не зарегистрировано. Сегодня такие перевозки в Зауралье осуществляют 257 хозяйствующих субъектов. В них задействованы 437 автобусов. Эта работа ведется согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, в соответствии с которыми во всех территориальных подразделениях ГИБДД и органах образования ведутся паспорта безопасности автобусов и маршрутов их движения, реестры «школьных» транспортных средств и их водителей. В регионе проходят семинары-совещания с руководителями органов управления образованием, всех образовательных организаций, ответственных за безопасную перевозку детей, подразделений и служб, задействованных в этом процессе, областных управлений ГИБДД, автодорожного надзора.

«Сегодня сотрудники ГИБДД имеют списки всех автобусов, задействованных в перевозках. Личный состав ГИБДД, занятый сопровождением перевозок групп детей, прошел соответствующее обучение по отдельной программе. Особое внимание уделяется изучению маршрута и его особенностей. Вновь проверены ранее задействованные пути подвоза учащихся к школам. Все водители, занятые детскими перевозками, в обязательном порядке проверяются на наличие правонарушений», – подчеркнул Кокорин. Он добавил также, что органы местного самоуправления получили рекомендации по отбору перевозчиков и организации перевозок групп детей в период проведения новогодних культурно-массовых мероприятий.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.12.16

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