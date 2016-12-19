Зауральский Отелло убил соперника и расчленил его тело, уговорив любимую не выдавать его

Публикации за 19.12.16

В Шатровском районе местный житель обвиняется в совершении убийства из ревности. Свидетельницей преступления стала его бывшая подруга, которая не выдала мужчину, а, более того, попыталась ввести следствие в заблуждение.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе Следственного управления СКР по Курганской области, трагедия разыгралась вечером 25 октября в одном из домов Шатровского района.

37-летний мужчина пришел в дом, где проживала его бывшая сожительница с 50-летним гражданским супругом. Не выдержав разлуки, гость решил застрелить соперника.

Войдя в дом, он из принесенного с собой ружья несколько раз выстрелил в хозяина, который от ранений скончался на месте. После того, как мужчина умер, обвиняемый расчленил его тело, а части тела погибшего он спрятал, пытаясь скрыть следы совершенного преступления.

Примечательно, что после этого женщина, ставшая причиной конфликта, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении своего сожителя. Уже в ходе следствия было установлено, что о совершенном убийстве барышне было известно.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователем СК совместно с сотрудниками шатровского отдела полиции, подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан, в содеянном он признался. Ведется следствие.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 19.12.16

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