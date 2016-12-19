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Курган

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Публикации за 19.12.16

Глава Зауралья отчитался о предоставлении электронных госуслуг в регионе

Глава Зауралья отчитался о предоставлении электронных госуслуг в регионе

Борьбе с коррупцией в Курганской области способствует предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также создание на территории Курганской области сети многофункциональных центров. Об этом заявил губернатор региона Алексей Кокорин на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоре Холманских по противодействию коррупции.

Как было отмечено, по состоянию на 31 октября на Едином портале зарегистрировано более 154 тысяч жителей Курганской области. На территории региона созданы и функционируют 27 подразделений МФЦ. К 1 ноября охват населения доступом к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» составил более 90%. Всего через отделы МФЦ предоставляется 208 государственных и муниципальных услуг.

По словам Кокорина, на территории области функционирует система «Ваш контроль», которая позволяет гражданам оценивать качество полученных услуг посредством СМС, терминалов, установленных в местах предоставления услуг, а также на официальных сайтах органов исполнительной власти и местного самоуправления.

«В целом заявители положительно рассматривают результаты получения услуг, в том числе обращают внимание на сокращение сроков их получения, повышение комфортности и снижение коррупционных рисков», – отметил Алексей Кокорин.

Курган, Марина Шашкова

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