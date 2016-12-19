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Курган

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Публикации за 19.12.16

Достойны награды. Курганские студенты спасли жителей загоревшегося дома

Достойны награды. Курганские студенты спасли жителей загоревшегося дома

Трое студентов Курганского государственного колледжа, рискуя своей жизнью, спасли жителей загоревшегося дома в поселке Старый Просвет. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области, которую возглавляет заместитель Губернатора по социальной политике Александр Карпов, было принято решение наградить молодых людей за героический поступок.

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, награды – благодарственные письма комиссии и абонементы для занятий спортом – братьям-близнецам Вадиму и Виталию Вдовиченко, а также их другу Андрею Степанову вручила начальник управления по социальной политике правительства региона Елена Баева. Награждение прошло на торжественном закрытии фестиваля профессионального мастерства в Курганском государственном колледже 16 декабря.

«Профессиональное мастерство, успех, очень часто живут рядом с чувством гражданского долга, высокой человеческой ответственности. Ребята проявили мужество и героизм. Не задумываясь, они ринулись в горящий дом и до приезда пожарных помогли принять меры по спасению людей», – отметила Елена Баева.

Курган, Марина Шашкова

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