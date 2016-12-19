Достойны награды. Курганские студенты спасли жителей загоревшегося дома

Публикации за 19.12.16

Трое студентов Курганского государственного колледжа, рискуя своей жизнью, спасли жителей загоревшегося дома в поселке Старый Просвет. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области, которую возглавляет заместитель Губернатора по социальной политике Александр Карпов, было принято решение наградить молодых людей за героический поступок.

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, награды – благодарственные письма комиссии и абонементы для занятий спортом – братьям-близнецам Вадиму и Виталию Вдовиченко, а также их другу Андрею Степанову вручила начальник управления по социальной политике правительства региона Елена Баева. Награждение прошло на торжественном закрытии фестиваля профессионального мастерства в Курганском государственном колледже 16 декабря.

«Профессиональное мастерство, успех, очень часто живут рядом с чувством гражданского долга, высокой человеческой ответственности. Ребята проявили мужество и героизм. Не задумываясь, они ринулись в горящий дом и до приезда пожарных помогли принять меры по спасению людей», – отметила Елена Баева.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 19.12.16

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