Экс-главврач зауральского санатория осужден за присвоение средств учреждения

Публикации за 19.12.16

В Курганской области вынесен приговор суда в отношении бывшего главного врача ГКУ «Утятский областной психоневрологический детский санаторий». Напомним, руководитель учреждения обвинялся в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР региона, в суде было доказано, что главврач санатория, в период с января по июль 2015 года на основании своих приказов получал премии по совмещаемой им должности врача-педиатра за счет средств, перечисляемых департаментом здравоохранения области на выплату заработной платы работникам санатория.

Примечательно, что главный врач знал о том, что его трудовой договор не предусматривал возможности выплаты премий по совмещаемой должности врача-педиатра. Таким образом, сумма незаконно присвоенных главврачом денежных средств составила более 160 тысяч рублей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 19.12.16

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