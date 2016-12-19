Обмотанный скотчем телефон стал причиной эвакуации курганских школьников

Публикации за 19.12.16

Сегодня в курганской школе №14 произошло ЧП. После второго урока, примерно в 9 часов 40 минут по местному времени, из-за угрозы взрыва из образовательного учреждения были эвакуированы ученики и персонал.

Причиной тому стал подозрительный предмет, который обнаружили утром у заднего входа в школу. В прес-сслужбе УМВД региона пояснили, что это был предмет, похожий на сотовый телефон, обмотанный скотчем.

Из здания были экстренно выведены дети и педагоги, в общей сложности около 100 человек. Школьников временно разместили в специальном отапливаемом помещении, которое находится на территории образовательного учреждения. Учеба возобновилась ближе к полудню, после того, как подозрительный предмет был вывезен с территории школы.

Отметим, что на месте работали сотрудники УФСБ региона и всех оперативных служб. Находку увезли на экспертизу. Следствие занимается установлением лиц, оставивших предмет у здания школы.

Курган, Марина Шашкова

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