В Кургане осужден водитель маршрутки, сбивший насмерть пенсионерку

Публикации за 19.12.16

В Кургане городским судом вынесен приговор в отношении водителя маршрутного автобуса, по вине которого погибла 81-летняя пенсионерка.

Как было доказано в суде, в августе 2016 года в вечернее время 55-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ ехал по улице Дзержинского. Разрешенная скорость движения на данном участке составляет 40 км/час, однако мужчина ехал со скоростью 45-50 км/час. В результате, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не уступил дорогу 81-летней женщине и допустил на нее наезд. В аварии женщина получила травмы, не совместимые с жизнью.

Приговором суда водитель признан виновным в совершении преступления по статье «нарушение лицом, управляющим автобусом, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 19.12.16

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