В Кургане пройдет флеш-моб Дедов Морозов

Публикации за 20.12.16

Накануне в администрации Кургана прошла пресс-конференция, посвященная предстоящим новогодним праздникам. На вопросы журналистов ответили глава города Сергей Руденко и руководитель администрации Кургана Андрей Потапов.

Как отметил Сергей Руденко, в Кургане подготовлена обширная развлекательная программа, включающая праздничные мероприятия в учреждениях культуры, спорта, дошкольного, общего и дополнительного образования. К примеру, в муниципальных домах культуры новогодние представления начнутся 23 декабря. 27 и 28 декабря во Дворце детского (юношеского) творчества состоятся традиционные елки главы города. На них будут приглашены дети-сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, всего около двух тысяч юных курганцев. А 30 декабря вновь распахнет свои двери резиденция Деда Мороза. В этом году она будет работать на базе культурного центра «Курган». Чтобы попасть в гости к новогоднему волшебнику, необходимо предварительно записаться по телефону: 411-223.

В канун Нового года – 31 декабря в 18:00 – торжество состоится на Центральной площади города. После небольшого театрализованного представления (оно продлится около получаса) будут даны залпы новогоднего салюта. Однако на этом праздничная программа не закончится. По традиции любителям здорового и активного образа жизни будет предложено принять участие в новогоднем флешмобе Дедов Морозов. Зарегистрироваться и получить красную шапочку с белым помпоном все желающие смогут с 23:00. После регистрации участники пробегут вокруг Городского сада. Преодолеть дистанцию можно и пешком, темп каждый участник забега определит для себя сам. На финише всех Дедов Морозов ждут новогоднее обращение Президента России Владимира Путина, небольшой фейерверк, горячий чай и блины.

Курган, Марина Шашкова

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