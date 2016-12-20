Зауральские спасатели предупреждают о наступлении аномальных холодов

Публикации за 20.12.16

Сотрудник МЧС Курганской области сообщают: морозы в Зауралье отступать не намерены. В период с 20 по 22 декабря в регионе сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более.

В этот период, отмечают в ГУ МЧС региона, сохраняется вероятность увеличения техногенных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварий в жилищно-коммунальной сфере, а также случаев обморожения среди населения.

Главное управление МЧС России по Курганской области настоятельно рекомендует в период сильных морозов по возможности воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния. Если поездка необходима, то при движении следует соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Чтобы избежать переохлаждения пешеходам следует одеваться многослойно – так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги – здесь помогут теплые стельки и шерстяные носки. Не стоит выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа. Следует избегать контактов голой кожи с металлом;

Кроме того, гражданам рекомендуют быть осторожными при обращении с огнем, не использовать неисправные электронагревательные приборы и отопительные печи, не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручать присмотр за ними малолетним детям, не допускать перекала печей и перегруза электрических сетей. Также категорически нельзя оставлять детей без присмотра.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте в дежурные службы экстренного реагирования по телефонам «01» или «101».

Курган, Марина Шашкова

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