В Зауралье осудили похитителей оружия

Публикации за 20.12.16

В городе Катайск суд вынес обвинительный приговор в отношении двух молодых людей, совершивших кражу оружия из дома. Юноши не только похитили чужое имущество, но и попытались выступить в роли торговцев оружием.

Как было доказано в суде, в июле 2016 двое 19-летних жителей Катайска по интернету договорились выкрасть огнестрельное оружие из оружейного сейфа отца одного из молодых людей. Реализуя свой преступный умысел, молодой человек, найденными в доме ключами от сейфа открыл и похитил 3 охотничьих огнестрельных гладкоствольных ружья и огнестрельный длинноствольный карабин с нарезным стволом и 11 патронов к нему. После чего передал их своему товарищу для реализации.

Суд признал их виновными в совершении инкриминируемых преступлений, а с учетом наличия судимостей, назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет каждому с отбыванием наказания в исправительных колониях.

Приговор вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Курган, Марина Шашкова

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