Курганские коммунальщики готовятся к работе в условиях «экстремальных» холодов

Публикации за 20.12.16

Работа в условиях экстремальных холодов и подготовка к Новому году стали основными темами аппаратного совещания, которое провел руководитель администрации города Андрей Потапов.

Как было отмечено, в настоящее время все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Все аварийные ситуации локального характера устраняются оперативно. Количество звонков от граждан на номера ЕДДС по вопросам подачи энергоресурсов, воды, теплоснабжения, несмотря на резкое похолодание, по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели снизилось.

В ходе аппаратного совещания сити-менеджер поставил перед руководителями управкомпаний и ресурсоснабжающих организаций собрать руководителей жилищных предприятий и поставщиков коммунальных услуг, чтобы заслушать информацию о графиках дежурств в морозные дни и новогодние праздники и заострить их внимание на особенностях организации работы в условиях экстремальных холодов.

Директору департамента социальной политики Игорю Постовалову было поручено дать руководителям образовательных учреждений рекомендации, как не допустить возникновения нештатных ситуаций в зданиях школ и детских садов. Главное – сохранить тепло в помещениях во время сильных холодов и не допустить размерзания систем в те дни, когда в школах не будет занятий.

Основной упор на аппаратном совещании был сделан на подготовке города к Новому году. Сейчас украшение площади вступило в завершающую стадию. На елях, расположенных у здания площади, уже загорелись праздничные огни. Также на площади установлены фигуры главных героев новогоднего праздника – Деда Мороза и Снегурочки, сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Курган, Марина Шашкова

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