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Курган

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Публикации за 20.12.16

В Кургане перекроют центральную площадь

В Кургане перекроют центральную площадь

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий постановлением администрации Кургана принято решение закрыть для движения всех видов транспорта улицу Гоголя. Такое решение было принято на аппаратном совещании в администрации города.

Машины и автобусы не будут ездить по участку улицы Гоголя от улицы Володарского до Ленина (центральная площадь) с 17:00 31 декабря до 1:00 1 января улицу Гоголя. Кроме того, для движения будет закрыта с 23:00 31 декабря до 1:00 1 января улица Володарского (от ул. Гоголя до ул. К. Маркса), улица К. Маркса (от ул. Володарского до ул. Ленина), улица Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Гоголя).

Управлению МВД России по городу Кургану рекомендовано контролировать закрытие улиц для движения всех видов транспортных средств на указанных участках, обеспечить безопасность дорожного движения и соблюдение общественного порядка. Кроме того, полицейским нужно проследить, чтобы граждане не парковали машины на улице Гоголя на участке от угла дома № 55 до угла дома № 55а в период с 8:00 30 декабря 2016 года до 8:00 9 января 2017 года; на участке от угла дома № 61 до угла дома № 83 – в период с 17:00 31 декабря 2016 года до 1.00 1 января 2017 года.

Профильному Департаменту администрации города также поручено отработать с руководством городской полиции вопрос о дежурствах сотрудников УМВД во время проведения праздничных торжеств с массовым пребыванием людей в учреждениях социальной сферы.

Курган, Марина Шашкова

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