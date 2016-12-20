В Зауралье пенсионерка погибла под поездом, успев спасти внучку

Публикации за 20.12.16

В Курганской области устанавливаются обстоятельства трагедии, произошедшей на железной дороге в Варгашах. Под колесами поезда погибла 70-летняя женщина, ее пятилетняя внучка с травмами доставлена в больницу.

Как стало известно корреспонденту NDNews, предположительно, женщина с ребенком пересекали пути в неположенном месте, несмотря на то, что к ним уже приближался товарный поезд. По какой-то причине пенсионерка не сумела вовремя покинуть пути, и была сбита составом.

Однако ей удалось оттолкнуть в сторону ребенка, поэтому девочка выжила, хотя и получила серьезные травмы. По данным СМИ, пенсионерка повела гостившую у нее девочку домой к родителям. К сожалению, попытка перейти железную дорогу в неположенном месте обернулась трагедией.

Курган, Марина Шашкова

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