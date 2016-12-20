В Шадринске во время охоты убит человек

Публикации за 20.12.16

В городе Шадринск Курганской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности во время охоты. ЧП произошло вечером 17 декабря в Нижнеисетском охотхозяйстве.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР региона, в Шадринскую больницу скорой медицинской помощи с огнестрельным ранением в область живота поступил 34-летний охотник, который спустя непродолжительное время от указанного ранения скончался. Следственные органы начали расследование.

По данным следствия, 17 декабря 2016 года группа из 10 мужчин приехала в Нижнеисетское охотхозяйство, расположенное возле села Маслянское Шадринского района, чтобы поохотиться на косулю. Во время охоты один из мужчин, грубо нарушив правила охоты, визуально не наблюдая животное, выстрелил в его предполагаемом направлении и ранил одного из участников охоты, который впоследствии от полученного ранения скончался в больнице.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется следствие.

Курган, Марина Шашкова

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