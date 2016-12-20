На оздоровление зауральских детей направят 1,7 млрд рублей

Публикации за 20.12.16

За шесть лет в Курганской области на организацию отдыха, оздоровление и занятости детей направят более 1,7 млрд рублей. Соответствующая программа, рассчитанная на 2017-2022 годы, была утверждена на внеочередном заседании правительства региона, которое провел сегодня вице-губернатор Виктор Сухнев.

Как рассказала директор департамента образования и науки Наталья Бобкова, в рамках государственной программы предусматривается работа по четырем направлениям: организация отдыха и оздоровления детей; совершенствование направлений подготовки специалистов и повышение качества и разнообразия программ детского развивающего отдыха; укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, в том числе создание безбарьерной среды; содействие в реализации прав несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на временную занятость и материальную поддержку.

По информации пресс-службы регионального кабмина, планируется, что по итогам реализации программы за счет средств областного бюджета на территории региона будут обеспечены отдых и оздоровление 343,5 тысячи зауральских детей в возрасте от 6 лет. Также ежегодно планируется отдых для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Курган, Марина Шашкова

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