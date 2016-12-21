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Курган

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Публикации за 21.12.16

В Кургане из-за морозов перенесли губернаторскую елку

В Кургане из-за морозов перенесли губернаторскую елку

За окном – минус 35, и не менее холодно будет в ближайшие дни. Из-за морозов с 23 на 26 декабря перенесена «Ёлка губернатора». Решение было принято на заседании организационного комитета по подготовке и проведению новогодних праздников, которое провел замгубернатора по социальной политике Александр Карпов во вторник, 20 декабря.

– По предварительным прогнозам, 23 декабря в Курганской области сохранится экстремально низкая температура воздуха. Автобусам с детьми из отдаленных районов придется выезжать ранним утром. Наша главная задача провести праздник без риска для безопасности и здоровья ребят, – пояснил чиновник.

Как отметил представитель Главного управления МЧС России, присутствующий на заседании, в сложных погодных условиях рекомендовано ограничить организованные перевозки детей.

Напомним, на «Ёлку губернатора» во Дворец культуры машиностроителей приглашены 710 юных зауральцев из всех районов области. Это одаренные ребятишки, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из приемных, малообеспеченных и многодетных семей, семей сотрудников УВД, погибших при исполнении служебных обязанностей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Курган, Марина Шашкова

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