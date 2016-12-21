Первый пошел. В Зауралье начали циркулировать вирусы гриппа

Публикации за 21.12.16

За прошедшую неделю в Курганской области зарегистрировано 4456 случаев ОРВИ. Заболеваемость находится ниже порогового уровня на 36,4%. По-прежнему, в основном, болеют дети в возрасте до 6 лет. Доля учащихся среди заболевших составляет 29%.

Что составляет областного центра, то тут зарегистрировано 2461 случаев ОРВИ, заболеваемость на 32,6% ниже эпидемического порога. Доля учащихся среди заболевших по Кургану составляет 22,8% (561 человек) от 2461 обратившихся за медицинской помощью.

На базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области продолжается лабораторный мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов. На 50 неделе на грипп и ОРВИ проведено 260 исследований. Выделены риновирусы, коронавирусы, аденовирусы, а также грипп (H3N2).

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора подчеркивают, что ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе находится на контроле ведомства.

Курган, Марина Шашкова

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