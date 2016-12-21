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Курган

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Публикации за 21.12.16

В Зауралье депутат лишился своих полномочий

В Зауралье депутат лишился своих полномочий

В Курганской области по требованию прокурора Шатровского района за нарушение антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия депутата сельской думы.

Как было установлено в ходе проведенной прокуратурой проверки, депутат Кондинской сельской Думы вопреки требованиям Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» представил не соответствующие действительности сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. В частности, он забыл указать, что в 2015 году получил дополнительные доходы в сумме свыше 20 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Шатровского района внес в представительный орган муниципалитета соответствующее представление. По результатам его рассмотрения на основании решения Кондинской сельской Думы полномочия депутата досрочно прекращены.

Курган, Марина Шашкова

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