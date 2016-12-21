Курганец, убивший жену из неприязненных отношений, приговорен к 9 годам колонии

Публикации за 21.12.16

В Кургане вступил в законную силу приговор городского суда, вынесенный в отношении местного жителя за убийство своей жены. Ближайшие годы 50-летний Николай Колесников проведет в колонии строгого режима.

Как было установлено в суде, в ночь на 23 марта 2016 года Колесников, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, на почве личных неприязненных отношений жестоко избил свою жену, нанеся ей множественные удары в область грудной клетки и живота. От ударов у женщины были сломаны ребра и разорвалась селезенка. Смерть наступила на месте.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, осужденный попытался его обжаловать, однако суд, исследовав собранные доказательства и общественную опасность совершенного преступления оставил апелляционные жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

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