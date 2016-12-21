В Зауралье многодетным семьям выделили более 900 участков земли / В двух районах об участниках программы забывают

Публикации за 21.12.16

В 2016 году многодетным семьям Курганской области предоставлено 906 земельных участков. Об этом сообщил директор Департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский на еженедельном аппаратном совещании в правительстве региона.

Как было отмечено, в целом с момента действия закона о бесплатном предоставлении земли многодетным семьям, органами местного самоуправления на учет поставлено 4240 граждан, имеющих трех и более детей, 3166 земельных участков уже предоставлено.

Наибольшее количество обращений граждан поступило в городах Кургане и Шадринске, а также Кетовском районе. Наиболее активно работу по предоставлению земли ведут Далматовский, Куртамышский, Шадринский, Варгашинский, Щучанский и Частоозерский районы. В двух последних бесплатными участками обеспечено 100% многодетных семей, поставленных на учет. Самые низкие показатели отмечены в Макушинском и Шумихинском районах.

«Основной причиной недостаточных темпов предоставления земельных участков является несвоевременное и недостаточное выделение из местных бюджетов денежных средств на проведение кадастровых работ, а также отсутствие свободных земельных участков, пригодных для строительства жилья, что актуально для города Кургана, Шадринского и Кетовского районов. В большинстве случаев в сельских населенных пунктах отсутствует техническая возможность подведения к предоставляемым земельным участка инженерных сетей», – отметил Михаил Герштанский.

По итогам обсуждения вопроса первый заместитель губернатора Виктор Сухнев поручил главам муниципальных образований провести работу по формированию земельных участков, планируемых к предоставлению в 2017 году, обеспечению их необходимой инфраструктурой.

Курган, Марина Шашкова

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