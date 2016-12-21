NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.12.16

В Зауралье многодетным семьям выделили более 900 участков земли / В двух районах об участниках программы забывают

В Зауралье многодетным семьям выделили более 900 участков земли В двух районах об участниках программы забывают

В 2016 году многодетным семьям Курганской области предоставлено 906 земельных участков. Об этом сообщил директор Департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский на еженедельном аппаратном совещании в правительстве региона.

Как было отмечено, в целом с момента действия закона о бесплатном предоставлении земли многодетным семьям, органами местного самоуправления на учет поставлено 4240 граждан, имеющих трех и более детей, 3166 земельных участков уже предоставлено.

Наибольшее количество обращений граждан поступило в городах Кургане и Шадринске, а также Кетовском районе. Наиболее активно работу по предоставлению земли ведут Далматовский, Куртамышский, Шадринский, Варгашинский, Щучанский и Частоозерский районы. В двух последних бесплатными участками обеспечено 100% многодетных семей, поставленных на учет. Самые низкие показатели отмечены в Макушинском и Шумихинском районах.

«Основной причиной недостаточных темпов предоставления земельных участков является несвоевременное и недостаточное выделение из местных бюджетов денежных средств на проведение кадастровых работ, а также отсутствие свободных земельных участков, пригодных для строительства жилья, что актуально для города Кургана, Шадринского и Кетовского районов. В большинстве случаев в сельских населенных пунктах отсутствует техническая возможность подведения к предоставляемым земельным участка инженерных сетей», – отметил Михаил Герштанский.

По итогам обсуждения вопроса первый заместитель губернатора Виктор Сухнев поручил главам муниципальных образований провести работу по формированию земельных участков, планируемых к предоставлению в 2017 году, обеспечению их необходимой инфраструктурой.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 21.12.16

В Кургане вынесен приговор дебоширу, пытавшемуся сжечь руку полицейского. / Курганец, убивший жену из неприязненных отношений, приговорен к 9 годам колонии. / В Зауралье выбрали самые «культурные» учреждения.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter