В Кургане открывается новое фармпредприятие

Публикации за 22.12.16

В Кургане сегодня состоится торжественное открытие завода «Велфарм». Здесь планируют выпускать более 60 препаратов, 37 из которых относятся к импортозамещающим. На заводе оборудованы линии по изготовлению ампул, спреев, налажено производство таблеток, мазей, гелей, обустроена химическая лаборатория. Примечательно, что 55% ассортимента предприятия представлены на отечественном рынке только зарубежными компаниями.

По данным департамента промышленности, предприятие намерено развиваться в соответствии с международными стандартами и требованиями GMP, внедрять и реализовывать новые технологии и разрабатывать новые бренды.

Добавим, что на открытии нового производства ожидаются представители федеральных министерств, первые лица Курганской области, партнеры ООО «Велфарм», строительные компании. В числе приглашенных – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Курган, Марина Шашкова

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