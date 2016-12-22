Дело в 63 тома. В Зауралье будут судить верхушку кетовской администрации

Публикации за 22.12.16

Чиновники Кетовского района предстанут перед судом за махинации с землей и иные коррупционные преступления. На скамье подсудимых, в частности, окажутся бывший первый заместитель главы Кетов­ского района Анатолий Пиносов, экс-начальник Комитета по управлению му­ниципальным имуществом администрации района Алексей Иванов, который сегодня является главой Кетовского сельсовета, глава Введенского сельсовета Вячеслав Кузин, бывший глава Лесниковского сельсовета Петр Кунгуров, а также их соучаст­ница Мила Ан­тропова.

Все эти товарищи в общей сложности, по версии следствия, совершили 69 пре­сту­пле­ний, связанных со взяточничеством, мо­шен­ни­чествами, злоупотреблениями и превышением должностных полномо­чий при неправомерном распоряжении земельными участками Кетовского района, а также по иным фактам.

Так, в ходе следствия установлено, что в 2011-2013 годах Мила Антропова, действуя единолично и в соучастии с ранее знакомым Александром Кузьменко (уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство и уже рассматривается судом), возглавляла организацию, занимающуюся межеванием земельных участков. Используя сложившиеся доверительные отношения с главами Лесниковского и Введенского сельсоветов, за взятки в суммах от 30 до 50 тысяч рублей она получала от них фиктивные выписки из похозяйственных книг о том, что у нее и у подставных лиц есть участки земли в селах Введенское и селе Лесниково, а также в деревне Санаторная (одно из любимых мест курганских «олигархов»). На основании этих выписок Антропова впоследствии мошенническим путем бесплатно оформила право собственности на 14 земельных участков, большая часть из которых была перепродана по рыночной стоимости, а другая – передана близким лицам.

Что касается действий Анатолия Пиносова и Петра Кунгурова, то следствием установлено, что в 2010-2013 годах мужчины, действуя в интересах ранее знакомого им гражданина, являющегося фактическим учредителем ПДК «Борок» и ПДК «Лесная горка», приняли ряд незаконных решений по передаче этим дачным кооперативам по кадастровой стоимости, чуть превышающей 1,3 миллиона рублей, крупных земельных участков, расположенных на территории Лесниковского сельсовета. По факту же рыночная стоимость земли общей площадью 10,5 гектаров составляла более 43 миллионов рублей. Впоследствии дачные кооперативы были ликвидированы, а часть земли распродана по рыночной стоимости под дачное строительство.

По аналогичной схеме в 2013-2014 годах за обещание крупных взяток Анатолий Пиносов, Петр Кунгуров и Алексей Иванов приняли незаконные решения о передаче в аренду СНТ «Радужное» земельных участков, расположенных на территории Лесниковского сельсовета, площадями 4 и 5 гектаров, общей кадастровой стоимостью чуть более 1,3 миллиона рублей, которые впоследствии не были оформлены в собственность данного садового товарищества лишь потому, что между Мила Антропова и Александр Кузьменко поссорились, не поделив будущую прибыль от продажи земли.

Кроме того, рассказывают в пресс-службе СУ СКР региона, в 2013 году Алексей Иванов за взятку в 50 тысяч рублей помог Александру Кузьменко незаконно получить в собственность земельный участок площадью 10 соток, расположенный в рекреационной зоне в районе садоводческого товарище­ства «КГСХА №1».

В период с марта 2013 года по июль 2014 года Анатолий Пиносов (как и бывший глава Кетовского сельсовета Александр Носков, дело в отношении которого рассматривается судом) получил от Александра Кузьменко три взятки в сумме по 100 тысяч рублей каждая за помощь в незаконном получении крупных земельных участков в престижных районах по символической стоимости. В частности, прикрываясь предлогами типа проведения рекреационной деятельности, размещения питомника декоративных культур чиновник согласовал и лично контролировал дальнейшее выделение Кузьменко трех земельных участков общей площадью почти 4 гектара, расположенных в районе поселка Придорожный и развилки шоссе Тюнина. В результате предприимчивому молодому человеку за сумму чуть более 50 тысяч рублей удалось получить в собственность участки земли, фактическая рыночная стоимость которых составила свыше 4 миллионов рублей. Как только земля была переоформлена в собственность взяткодателя, ее целевое назначение было изменено, что позволило в последующем ее размежевать и перепродать вновь образованные участки для дачного строительства по их рыночной стоимости.

Что примечательно, в этой земле нуждались обычные люди. Так, в ходе следствия установлено, что на территориях Кетовского, Введенского и Лесниковского сельсовета зарегистрировано значительное число семей из числа льготной категории граждан, длительное время состоящих в очереди на получение земельных участков. В рамках данного уголовного дела эти семьи признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве.

Но это далеко не все прегрешения зауральских чиновников. Так, органами следствия Анатолий Пиносов обвиняется еще и в том, что в 2012 году, исполняя обязанности главы Кетовского района, без проведения процедур торгов заключил с одной из фирм три договора на общую сумму свыше 2,2 миллионов рублей. Предметом договоров являлась подготовка строительной площадки для строительства детского сада в селе Введенское, при этом выполнение указанных работ уже было включено в условия муниципального контракта, ранее заключенного с этой же организацией.

А Мила Антропова в 2002 году при трудоустройстве предъявила в отдел кадров Учреждения юстиции по регистра­ции прав (ныне – Управление Росреестра по Курганской области) подложный диплом о среднем профессиональном образовании, свидетельствующий о присвоении ей квалификации по специ­альности «Правоведение». Фактически же обучение ею окончено не было, а диплом и приложение к нему были заполнены самой Антроповой, что позволило ей занять место ведущего специалиста сектора доработки документов.

Добавим, что на часть незаконно переданных земельных участков, в том числе переоформленных и на других лиц, по ходатайству органов следствия наложен арест, включая запрет на пользование ими. В целях возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, установленное имущество обвиняемых арестовано.

В настоящее время следствие в отношении указанных лиц завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.

Объем уголовного дела составил 63 тома, в суд подлежат вызову свыше 100 свидетелей, а также более 60 потерпевших.

Курган, Марина Шашкова

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