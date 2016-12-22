В Зауралье отремонтируют девять школ

Публикации за 22.12.16

Накануне, 21 декабря, замгубернатор Зауралья по социальной политике Александр Карпов провел совместное заседание Совета по развитию образования при правительстве Курганской области и коллегии Департамента образования и науки региона. Обсудили множество вопросов.

В частности, среди поднятых тем был вопрос создания современной образовательной среды, которая сегодня выходит за рамки школ и учреждений профессионального образования и включает в себя систему дополнительного образования, культурно-образовательные центры, олимпиадные школы. Она, по мнению специалистов, является важным направлением деятельности всей системы образования и необходимым условием для достижения результатов в соответствии с федеральными государственными стандартами.

По словам директора Департамента образования и науки Натальи Бобковой, проделанная работа дает результат: происходит постепенная ликвидация второй смены обучения в школах, идет строительство образовательных учреждений. Так, 1 сентября этого года открылась новая школа в селе Уксянское Далматовского района.

Как подчеркнул Александр Карпов, уже сегодня начато строительство новой школы в Куртамышском районе. В 2017 году также запланирован ремонт в девяти школах области.

Также, сообщают в пресс-службе главы региона, участники заседания обсудили реализацию федеральных образовательных стандартов общего образования в условиях сельской школы, возможности и технологии использования современной образовательной среды для достижения результатов, оценки качества системы образования.

Курган, Марина Шашкова

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