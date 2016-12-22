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Курган

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Публикации за 22.12.16

Житель Кургана до смерти забил парализованного инвалида

Житель Кургана до смерти забил парализованного инвалида

В Кургане перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в убийстве бездомного инвалида. Причиной расправы стала обычная ссора между собутыльниками. Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе следственного управления СКР региона, расследование уголовного дела уже завершено, обвинительное заключение утверждено.

По данным следствия, в июле текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на набережной реки Тобол, в результате возникшей ссоры убил своего знакомого. Потерпевший был парализован и передвигался на инвалидной коляске. В ходе конфликта курганец нанес инвалиду множественные удары деревянной палкой, от которых тот скончался на месте.

В ходе следствия в отношении обвиняемого следователем была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу собрана достаточная доказательственная база, в ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

Курган, Марина Шашкова

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