Глава Зауралья поздравил Яковлева с вступлением в должность / В Варгашинском районе – новый руководитель

Публикации за 22.12.16

Сегодня, 22 декабря, состоялась инаугурация нового главы Варгашинского района. Депутаты районной Думы доверили руководство муниципальным образованием Валерию Яковлеву, долгое время являвшемуся председателем Ассоциации муниципальных образований.

«Я искренне поздравляю жителей с правильным решением и выражаю благодарность депутатам районной Думы, которые единогласно проголосовали за Валерия Яковлева, – отметил Алексей Кокорин. – Валерий Федорович, Вам есть чем гордиться. Прежде всего, замечательными людьми, которыми вы руководите одиннадцатый год».

Также гбернатор выразил надежду, что совместная системная работа позволит решить проблемные вопросы Варгашинского района, несмотря на все финансовые трудности.

Удостоверение главы Валерию Яковлеву вручил председатель районной Думы Евгений Емельянов. Успехов в дальнейшей работе ему также пожелали председатель регионального законодательного собрания Дмитрий Фролов, главы Мокроусовского и Каргапольского районов Владимир Кизеров и Сергей Князев, депутаты районной Думы, представители предприятий и общественных организаций, сообщают в пресс-службе главы Зауралья.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 22.12.16

В Кургане водитель экскаватора, раздавивший женщину, приговорен к году в колонии-поселении. / Жительница Екатеринбурга останется в колонии за репост видео об издевательствах над мальчиком. / Житель Кургана до смерти забил парализованного инвалида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»