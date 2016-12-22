NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.12.16

Глава Зауралья поздравил Яковлева с вступлением в должность / В Варгашинском районе – новый руководитель

Глава Зауралья поздравил Яковлева с вступлением в должность В Варгашинском районе – новый руководитель

Сегодня, 22 декабря, состоялась инаугурация нового главы Варгашинского района. Депутаты районной Думы доверили руководство муниципальным образованием Валерию Яковлеву, долгое время являвшемуся председателем Ассоциации муниципальных образований.

«Я искренне поздравляю жителей с правильным решением и выражаю благодарность депутатам районной Думы, которые единогласно проголосовали за Валерия Яковлева, – отметил Алексей Кокорин. – Валерий Федорович, Вам есть чем гордиться. Прежде всего, замечательными людьми, которыми вы руководите одиннадцатый год».

Также гбернатор выразил надежду, что совместная системная работа позволит решить проблемные вопросы Варгашинского района, несмотря на все финансовые трудности.

Удостоверение главы Валерию Яковлеву вручил председатель районной Думы Евгений Емельянов. Успехов в дальнейшей работе ему также пожелали председатель регионального законодательного собрания Дмитрий Фролов, главы Мокроусовского и Каргапольского районов Владимир Кизеров и Сергей Князев, депутаты районной Думы, представители предприятий и общественных организаций, сообщают в пресс-службе главы Зауралья.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 22.12.16

В Кургане водитель экскаватора, раздавивший женщину, приговорен к году в колонии-поселении. / Жительница Екатеринбурга останется в колонии за репост видео об издевательствах над мальчиком. / Житель Кургана до смерти забил парализованного инвалида.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter