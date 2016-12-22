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Курган

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Публикации за 22.12.16

Житель Кургана осужден за перепродажу программного продукта

Житель Кургана осужден за перепродажу программного продукта

Курганский городской суд вынес приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса. Это «Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно хранение контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере» и «Использование компьютерной информации, заведомо предназначенной для нейтрализации средств защиты компьютерной информации».

Как было доказано в суде, мужчина незаконно пользовался программным продуктом «КОМПАС 3Д В16». Сначала он скачал программу через Интернет, а после перепродавал его копии. При этом при установке указанной программы на компьютеры заказчиков он использовал скопированную из сети Интернет вредоносную программу, позволяющую обойти средства защиты от нелегального использования. В результате преступных действий правообладателю ООО «Аскон-Системы проектирования» был причинен имущественный ущерб на сумму более 1 млн.рублей.

Суд признал подсудимого его виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом в размере 15000 рублей.

Курган, Марина Шашкова

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