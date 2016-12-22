Депутаты курганской Думы приняли дефицитный бюджет

Публикации за 22.12.16

Курганская городская Дума приняла в первом чтении проект бюджета города на 2017 год и плановый период до 2019 года. Доходы городской казны утверждены в сумме 5 314,6 млн. рублей, расходы – в сумме 5 602,6 млн. рублей.

При этом, отмечают в пресс-службе муниципалитета, на 2018 и 2019 годы бюджеты планируются бездефицитными. В 2018 году общий объем доходов составит 4 323,6 млн. рублей, равно как расходы. В 2019 году доходы планируются в сумме 4 296,2 млн. рублей, аналогичен и планируемый объем расходов.

Как отметил заместитель председателя городского парламента, председатель профильной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам Игорь Прозоров, бюджет, несмотря на его напряженность, остается социально ориентированным. В нём сохранены льготы по питанию школьников, проезду граждан. Также заложены средства на ремонт дорог, благоустройство городских территорий, проведение социальных и культурных мероприятий.

Добавим, что рассмотрение проекта бюджета города на 2017 год и среднесрочную перспективу во втором чтении состоится 28 декабря.

Курган, Марина Шашкова

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