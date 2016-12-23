В Кургане открыли новое фармпроизводство

Публикации за 23.12.16

Накануне, 22 декабря, в Кургане открылось новое предприятие по производству лекарственных средств ООО «Велфарм». В пресс-службе регионального кабмина подчеркивают: проект было бы сложно реализовать без поддержки председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко.

В торжественной церемонии открытия нового предприятия приняли участие губернатор Зауралья Алексей Кокорин, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Федот Тумусов, депутаты Госдумы, главный федеральный инспектор по Курганской области аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в УФО Александр Кистанов, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, депутаты регионального собрания и другие почетные гости.

«Проект достаточно уникален. Его реализация выполняет несколько государственных задач. Самое главное – импортозамещение. Тридцать семь наименований препаратов из той линейки, которую будет выпускать «Велфарм», – импортозамещающие. Это очень важно. Чем больше здоровой конкуренции, тем ниже цена, тем выше уровень квалифицированных рабочих», – отметил Алексей Кокорин и выразил надежду на то, что «Синтез» (известный зауральский фармкобинат) и «Велфарм» будут развиваться параллельно.

Отметим, что, помимо Валентины Матвиенко, содействие в открытии фармкомбината оказало Министерство промышленности и торговли РФ. На основании соглашения правительства Курганской области с Фондом развития промышленности России, Фондом выделен льготный заём на создание предприятия в размере 500 млн. рублей на 5 лет под 5% годовых. Всего на новое производство затрачено 1,1 млрд. рублей.

После нажатия символической кнопки запуска производства для участников церемонии провели экскурсию по предприятию. Мощность завода позволяет выпускать ежегодно 2,5 млн упаковок капсул, 4,5 млн упаковок инъекционных растворов, 15 млн упаковок рассыпки, 20 млн туб мазей и гелей, 35 млн таблеток с покрытием и без. Препараты предназначены для лечения заболеваний эндокринной системы, в первую очередь сахарного диабета, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, болезни Паркинсона, аллергии, дерматологических расстройств и других. Часть продукции планируется экспортировать в Белоруссию, Казахстан, Вьетнам, Монголию, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан. В общей сложности здесь планируют выпускать более 60 препаратов. Из планируемого ассортимента готовых лекарственных форм более 55% представлены на российском рынке только зарубежными производителями и сейчас в России не производятся, 43% – представлены очень слабо и препараты отечественного производства из этого списка обеспечивают лишь 1-6% существующего рынка.

Курган, Марина Шашкова

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