В колонию на 10 лет. В Зауралье вынесен приговор экс-начальникам УМВД

Публикации за 23.12.16

В Курганской области продолжают раскрывать резонансные преступления. Накануне мы писали о том, что чиновничья «верхушка» Кетовского района в ближайшее время окажется на скамье подсудимых за махинации с земельными участками. А вот приговор в отношении бывших руководящих сотрудников регионального УМВД уже вынесен, и ближайшие годы взяточники проведут в колонии строгого режима

Так, собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении руководящих сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области. Заместитель начальника Андрей Алешкин и начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Максим Шевелев признаны виновными в совершении преступления по статье «Получение взятки в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору». Кроме того, Алешкин признан виновным в совершении мошенничества при получении выплат в крупном размере.

Как было доказано в суде, полицейские с 2012 по 2014 годы путем нескольких передач получили взятку от руководителя коммерческой структуры, заключившей договор с медико-санитарной частью УМВД России по Курганской области. За мзду осужденные обещали коммерсанту поддержку в дальнейшем. В общей сложности сумма полученной взятки превысила 6 миллионов рублей.

Кроме того, являясь председателем жилищно-бытовой комиссии УВД, Андрей Алешкин совершил мошеннические действия, в результате которых незаконно получил единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья в размере большем, чем имел на это право – на сумму свыше 900 тысяч рублей.

В июне текущего года соучастник осужденных Сергей Мазко – бывший начальник тыла УМВД России по Курганской области – был признан виновным в совершении аналогичного преступления и приговорен к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговором суда Андрею Алешкину по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Максиму Шевелеву предстоит провести за решеткой 9 лет. Кроме того, с каждого из осужденных в пользу государства взыскан штраф в размере 6 миллионов 400 тысяч рублей. Офицерских званий приговором суда они лишены. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Курган, Марина Шашкова

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