Главным «единоросом» Зауралья избран Евгений Кафеев / Сергей Лисовский занял место первого зама секретаря

Публикации за 26.12.16

В Кургане прошла отчетно-выборная конференция партии «Единая Россия», главным событием которого стало избрание нового секретаря отделения партии и рабочих органов политсовета. После процедуры тайного голосования главным» единоросом Зауралья избран Евгений Кафеев.

В состав президиума регионального политического совета избрали 10 человек. В него вошли:

Кафеев Евгений Уралович, секретарь регионального отделения Партии, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курганской областной Думе; Исламов Марат Нуриевич, член регионального политического совета, заместитель председателя Курганской областной Думы; Кокорин Алексей Геннадьевич, губернатор Курганской области; Лисовский Сергей Федорович, член Совета Федерации; Остапенко Владимир Тихонович, секретарь Юргамышского местного отделения партии, депутат Курганской областной Думы; Порубов Валерий Викторович, депутат Курганской областной Думы; Саблин Владимир Корнеевич, первый заместитель руководителя аппарата правительства Курганской области – начальник управления внутренней политики; Сапожников Александр Алексеевич, руководитель Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Курганской области; Руденко Сергей Владимирович, глава города Кургана, секретарь Курганского местного отделения партии; Фролов Дмитрий Владимирович, председатель Курганской областной Думы.

Также на заседании регионального политического совета были выбраны пять заместителей Секретаря регионального отделения. Ими стали: Первые заместители – Сергей Лисовский и Дмитрий Фролов, заместители – Владимир Остапенко, Марат Исламов и Александр Сапожников.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 23.12.16

Зауральцев призывают встречать новый год трезвыми. С начала года от отравлений алкоголем умерли 106 человек. / В Зауралье у молодой девушки изъяли 28 свертков с героином. / В Кургане открыли новое фармпроизводство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»