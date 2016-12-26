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Курган

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Публикации за 26.12.16

Главным «единоросом» Зауралья избран Евгений Кафеев / Сергей Лисовский занял место первого зама секретаря

Главным «единоросом» Зауралья избран Евгений Кафеев Сергей Лисовский занял место первого зама секретаря

В Кургане прошла отчетно-выборная конференция партии «Единая Россия», главным событием которого стало избрание нового секретаря отделения партии и рабочих органов политсовета. После процедуры тайного голосования главным» единоросом Зауралья избран Евгений Кафеев.

В состав президиума регионального политического совета избрали 10 человек. В него вошли:

Кафеев Евгений Уралович, секретарь регионального отделения Партии, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курганской областной Думе; Исламов Марат Нуриевич, член регионального политического совета, заместитель председателя Курганской областной Думы; Кокорин Алексей Геннадьевич, губернатор Курганской области; Лисовский Сергей Федорович, член Совета Федерации; Остапенко Владимир Тихонович, секретарь Юргамышского местного отделения партии, депутат Курганской областной Думы; Порубов Валерий Викторович, депутат Курганской областной Думы; Саблин Владимир Корнеевич, первый заместитель руководителя аппарата правительства Курганской области – начальник управления внутренней политики; Сапожников Александр Алексеевич, руководитель Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Курганской области; Руденко Сергей Владимирович, глава города Кургана, секретарь Курганского местного отделения партии; Фролов Дмитрий Владимирович, председатель Курганской областной Думы.

Также на заседании регионального политического совета были выбраны пять заместителей Секретаря регионального отделения. Ими стали: Первые заместители – Сергей Лисовский и Дмитрий Фролов, заместители – Владимир Остапенко, Марат Исламов и Александр Сапожников.

Курган, Марина Шашкова

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