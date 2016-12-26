В Кургане пожилой мужчина отдал мошеннику более 600 тысяч рублей

Публикации за 26.12.16

В Кургане пожилые люди по-прежнему попадаются на удочку мошенников. Один из таких случаев произошел 28 ноября. На улице М. Горького к 86-летнему жителю города подошёл гражданин 25-30 лет, который растрогал своей историей старика до глубины души.

Молодой мужчина рассказал, что находится в сложной жизненной ситуации и нуждается в деньгах. По его словам, вместе с братом они планировали организовать в Кургане продажу шуб, но столкнулись с трудностями. В ближайшее время мужчины ждут перевода денежных средств от родственников, а пока просят пенсионера одолжить им 650 тысяч рублей.

Поверив рассказу, пожилой гражданин заказал в банке выдачу денежных имеющихся у него 620 тысяч рублей. На следующий день он получил деньги и передал их новым знакомым, которые пообещали вернуть долг. Спустя три недели ожидания мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время ведутся следственные действия по установлению личности злоумышленников.

Сотрудники полиции напоминают, что жертвами мошенников чаще всего становятся именно пожилые люди, которые легко поддаются чужому влиянию. Полицейские призывают граждан не вступать в контакт с незнакомыми людьми и ни в коем случае не передавать им свои денежные средства.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 26.12.16

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