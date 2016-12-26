Прокуратура добилась признания брака иностранца и жительницы Кургана недействительным

Публикации за 26.12.16

Вступило в законную силу решение Петуховского районного суда о признании заключенного брака недействительным. Факт регистрации должностными лицами отдела ЗАГС администрации района фиктивного брака между гражданином Грузии и гражданкой жительницей Кургана был установлен в ходе проведенной проверки.

Как отмечают в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в соответствии с законом разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной правительством страны. Без учета утвержденной квоты такое разрешение может быть выдано иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Российской Федерации.

Спустя 8 дней после регистрации брака, гражданин Грузии обратился в УФМС России по Курганской области с заявлением о выдаче ему разрешения на временное проживание без учета квоты, которое ему было выдано на срок 3 года.

В июле 2016 года по факту регистрации сотрудником отдела ЗАГС данного брака, следственным управлением СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог». Согласно показаниям женщины, она за 20 тысяч рублей дала согласие на вступление в брак с иностранцем, которого ранее не знала. На регистрацию брака ездили в Петухово, семейных отношений между ними не было, общего хозяйства не вели. Прокурор установил, что брак заключен фиктивно без намерения создать семью. Целью его заключения было получение разрешения на временное проживание.

Прокурор Петуховского района обратился в суд с иском к отделу ЗАГС администрации района о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о регистрации брака. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 26.12.16

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