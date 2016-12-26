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Курган

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Публикации за 26.12.16

«Передоз» сдал курганца в полицию

«Передоз» сдал курганца в полицию

Передозировка наркотиками привела 29-летнего курганца в больницу, а после – в полицию. 23 декабря работники Курганской больницы скорой медицинской помощи сообщили в органы внутренних дел о том, что в больницу поступил житель города с признаками наркотического отравления. По данному сообщению выехал наряд патрульно-постовой службы полиции.

Получив первую медицинскую помощь, гражданин покинул учреждение и на улице Кирова был задержан полицейскими. В ходе обыска у мужчины было обнаружено и изъято 4,87 грамма наркотического средства синтетического происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, сообщают в УМВД региона, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» в отношении неустановленного лица, которое сбыло наркотическое средство данному гражданину. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 26.12.16

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