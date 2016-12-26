В Зауралье 54 семьи получат субсидии на погашение ипотеки

Публикации за 26.12.16

В Курганской области 54 молодые семьи получат региональный материнский капитал – субсидию на погашение ипотеки при рождении ребенка. В среднем, каждой семье окажут помощь в размере 359 тысяч рублей. Об этом было сказано сегодня в ходе заседания регионального правительства.

Как поясняют в пресс-службе главы Зауралья, эта мера поддержки предоставляется семьям (возраст каждого из супругов в которых до 35 лет), оформившим заем через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» региональной государственной программы «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы».

Еще пять молодых семей, также участвующих в вышеназванной подпрограмме, за счет бюджета региона получат дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка в размере 5% от расчетной стоимости приобретенного жилья на общую сумму около 290 тысяч рублей. Эту меру поддержки получают семьи, которым ранее в рамках федеральной целевой программы «Жилище» была предоставлена выплата на первый взнос на приобретение жилья.

Всего из областного бюджета на эти цели будет выделено около 20 млн. рублей.

Курган, Марина Шашкова

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