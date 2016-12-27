NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.12.16

В новогодние праздники обеспечивать безопасность зауральцев будут 1,5 тысячи полицейских

В новогодние праздники обеспечивать безопасность зауральцев будут 1,5 тысячи полицейских

В период с 20 декабря по 10 января на территории Курганской области пройдет более 750 праздничных мероприятий. Охрану общественного порядка будут обеспечивать около 1,5 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций и народные дружинники. Об этом было сказано накануне на совместном заседании антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, которое прошло под председательством Губернатора области Алексея Кокорина.

Как было отмечено, в новогодние и рождественские праздники все службы, обеспечивающие правопорядок, будут работать в режиме повышенной готовности. Например, в местах массового скопления людей в Кургане будут применены системы видеонаблюдения, ручные металлодетекторы, переносные металлические барьеры и другое оборудование. Пройдут тщательные обследования общественных мест, в том числе с применением служебных собак. Запланированы проверки автостоянок, мест скопления грузового транспорта.

Кроме того, в настоящее время принимаются усиленные меры безопасности и на дорогах. В частности, обследованы маршруты движения школьных автобусов, техническое состояние транспортных средств, которые везут ребятишек на елки. Также проверены точки торговли пиротехникой и алкогольной продукцией, сообщают в пресс-службе главы Зауралья.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 26.12.16

В Зауралье 54 семьи получат субсидии на погашение ипотеки. / «Передоз» сдал курганца в полицию. / В Зауралье на 100% выполнен план по вводу жилья.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter