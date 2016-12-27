В новогодние праздники обеспечивать безопасность зауральцев будут 1,5 тысячи полицейских

Публикации за 27.12.16

В период с 20 декабря по 10 января на территории Курганской области пройдет более 750 праздничных мероприятий. Охрану общественного порядка будут обеспечивать около 1,5 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций и народные дружинники. Об этом было сказано накануне на совместном заседании антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, которое прошло под председательством Губернатора области Алексея Кокорина.

Как было отмечено, в новогодние и рождественские праздники все службы, обеспечивающие правопорядок, будут работать в режиме повышенной готовности. Например, в местах массового скопления людей в Кургане будут применены системы видеонаблюдения, ручные металлодетекторы, переносные металлические барьеры и другое оборудование. Пройдут тщательные обследования общественных мест, в том числе с применением служебных собак. Запланированы проверки автостоянок, мест скопления грузового транспорта.

Кроме того, в настоящее время принимаются усиленные меры безопасности и на дорогах. В частности, обследованы маршруты движения школьных автобусов, техническое состояние транспортных средств, которые везут ребятишек на елки. Также проверены точки торговли пиротехникой и алкогольной продукцией, сообщают в пресс-службе главы Зауралья.

Курган, Марина Шашкова

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