Зауральским врачам помогут погасить ипотеку

Публикации за 27.12.16

Зауральские врачи смогут получить из областного бюджета субсидию в размере 20% от стоимости жилья, приобретенного в ипотеку. Изменения в региональную государственную программу «Развитие здравоохранения до 2020 года» уже внесены. Как было отмечено накануне в ходе заседания правительства области под председательством губернатора Алексея Кокорина, эта мера поддержки была разработана по поручению главы Зауралья в целях привлечения и закрепления специалистов в медицинских организациях региона.

Право на получение субсидии предоставляется врачам, являющимся участниками подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» в 2016 году или государственной программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» с 1 января 2017 году, добавляют в пресс-службе регионального кабмина.

По словам директора Департамента здравоохранения Ларисы Кокориной, при заключении договора о предоставлении субсидии из областного бюджета на погашение ипотеки, врач обязан отработать не менее семи лет в медицинской организации, подведомственной департаменту, на полную ставку.

Размер субсидии составляет 20% от стоимости жилья, указанной в договоре купли-продажи жилья, но не более 350 тысяч рублей для тех, кто приобрел квартиру в Кургане и Шадринске, и не более 500 тысяч рублей для тех, кто купил жилье на территории городов районного подчинения.

Курган, Марина Шашкова

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