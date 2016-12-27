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Курган

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Публикации за 27.12.16

В Зауралье утвердили стоимость путевок в детские лагеря в 2017 году

В Зауралье утвердили стоимость путевок в детские лагеря в 2017 году

Накануне, 26 декабря, в ходе заседания правительства Курганской области была утверждена стоимость детских путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета, в загородные и санаторные оздоровительные лагеря региона. Так, с июня по август на 21 день стоимость путевки составит 10 тысяч 80 рублей.

Цена путевки в загородный лагерь на 7 дней в период с января по май и с сентября по декабрь составляет 3528 рублей. Стоимость путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия на 24 дня в это же время будет равна 20286 рублей, а с июня по август – 19320 рублей, сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

Добавим, что из областного бюджета на частичную оплату питания в лагерях дневного пребывания будет направляться 78 рублей в день на одного ребенка (в прошлом году – 67 рублей).

Эти цены являются расчетными и нужны для установления максимальной цены процедур закупа путевок за счет средств региона и для определения размера субсидий на отдых и оздоровление муниципальным районам и городским округам.

Курган, Марина Шашкова

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