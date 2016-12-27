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Курган

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Публикации за 27.12.16

За неделю в Зауралье заболели ОРВИ более четырех тысяч человек

За неделю в Зауралье заболели ОРВИ более четырех тысяч человек

На прошлой неделе в Курганской области зарегистрировано 4362 случая ОРВИ. Заболеваемость находится ниже порогового уровня на 37,7%. Доля учащихся среди заболевших составляет 26,3%.

Что касается областного центра, то здесь зарегистрировано 2419 случаев ОРВИ, заболеваемость на 33,7% ниже эпидемического порога. Доля учащихся среди заболевших по городу Кургану составляет 19,5 % от 2461 обратившихся за медицинской помощью.

По данным Управления Роспотребнадзора региона, в ходе мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе были выявлены риновирусы, метапневмовирусы, боковирусы, грипп (H3N2).

По данным на 26 декабря в регионе от гриппа привиты 345000 человек, что составляет 40,2% от населения области. За счет средств федерального бюджета (100 % от поставленной вакцины) привиты 306000 человек, из них детей – 102000 (100% от плана). За счет собственных средств граждан и работодателей привиты 39000 человек.

Курган, Марина Шашкова

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