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Курган

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Публикации за 28.12.16

На шоссе Тюнина в Кургане в аварии погибла женщина

На шоссе Тюнина в Кургане в аварии погибла женщина

Сегодня утром, около 08 часов 25 минут, на шоссе Тюнина в Кургане недалеко от поворота на сады «КМЗ-3» произошло очередное смертельное ДТП. В аварии погибла женщина.

По информации УМВД России по Курганской области, женщина-водитель на автомобиле DAEWOO ехала по шоссе Тюнина со стороны поселка Увал в сторону областного центра. Во время движения водитель не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем VOLKSWAGEN.

От удара «Матиз» выехал на свою полосу движения, где произошло еще одно столкновение с автомобилем ВАЗ-2121. В результате ДТП водитель автомобиля DAEWOO, 48-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте.

Как передает корреспондент NDNews, лично побывавший на месте, удар был такой силы, что «Нива» буквально впечаталась в «Матиз» со стороны водительского сидения. Выжить в такой аварии было невозможным.

Новый День: На шоссе Тюнина в Кургане в аварии погибла женщина

Курган, Марина Шашкова

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