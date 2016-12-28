На шоссе Тюнина в Кургане в аварии погибла женщина

Публикации за 28.12.16

Сегодня утром, около 08 часов 25 минут, на шоссе Тюнина в Кургане недалеко от поворота на сады «КМЗ-3» произошло очередное смертельное ДТП. В аварии погибла женщина.

По информации УМВД России по Курганской области, женщина-водитель на автомобиле DAEWOO ехала по шоссе Тюнина со стороны поселка Увал в сторону областного центра. Во время движения водитель не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем VOLKSWAGEN.

От удара «Матиз» выехал на свою полосу движения, где произошло еще одно столкновение с автомобилем ВАЗ-2121. В результате ДТП водитель автомобиля DAEWOO, 48-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте.

Как передает корреспондент NDNews, лично побывавший на месте, удар был такой силы, что «Нива» буквально впечаталась в «Матиз» со стороны водительского сидения. Выжить в такой аварии было невозможным.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.12.16

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